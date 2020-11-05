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Mersin’de aranan 74 kişi yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese düzenlediği operasyonda 153 litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese düzenlediği operasyonda 153 litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Suç unsurlarının elde edilmesine yönelik yapılan çalışmada ise 5 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 79 adet fişek ele geçirildi. Ekipler, malzemelerle ilişkili olduğu belirlenen 8 şüpheliye adli işlem yaptı.
Uyuşturucu satıcılarına da nefes aldırmayan ekipler, yaptıkları çalışmalarda 59 gram esrar, 15 gram eroin, 13 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 4 adet hap, 0,5 gram kokain ile 364 şeffaf paket sarma tütün ele geçirdi.
İlçe genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarını da aydınlatan ekipler, 10 açıktan, 5 evden, 4 otodan, 3 motosiklet ve 1 işyerinden hırsızlık olayı ile 1 güveni kötüye kullanma, 2 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olayını çözdü. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından olmak üzere 74 şahıs yakalandı.

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