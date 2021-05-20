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Mersin'de arıcıların yayla yolculuğu başladı

20.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de arıcıların yayla yolculuğu başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, kış uykusundan uyanan bal arılarını kovanlarla 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylası'na taşımaya başladı.

Kovanları kamyonetlere alan arıcılar, Toros Dağları'ndaki yaylaya gitmek üzere yola koyuldu.

Arıcılardan Celal Çay, yaptığı açıklamada, geçen hafta arılarının bir kısmını bölgeye getirdiğini, onların bal toplamaya başladığını söyledi.

Özellikle kovanlarda görülen beyaz peteklerin doğanın çok güzel olduğunu gösterdiğini aktaran Çay, şöyle konuştu:

"Arılar bal toplamaya başlamış. Normalde şu anda Anadolu'da bir kuraklık var. Ama yaylamız 2 bin 500 metre yükseklikte olduğu için kurtarıyor. Yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Önümüzdeki hafta yağış bekliyoruz. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Bu yağışlar olursa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Aksi takdirde susuzluk tüm tarım sektörünü etkileyeceği gibi biz arı üreticilerini de etkileyecek. Bu yönde endişemiz var."

Çay, 20 Mayıs'ın "Dünya Arı Günü" olduğunu hatırlatarak, arı olmadan hiçbir gıda maddesinin olmayacağını anlattı.

Yaylada kır çiçeklerinden bal toplandığını belirten Çay, "Yüksek rakımdan dolayı burada sadece kır çiçekleri açıyor, orman yok. Bu da balımıza bir lezzet veriyor. Bu lezzetle de dünyanın en iyi balı seçildi. Burada mayıs ayında bir çiçek açıyor, sonra onlar kapanıyor, haziran ayında başka bir çiçek topluluğu, sonra temmuzda ve adeta bir çiçek senfonisi oluyor. Her ay, her mevsim değişik çiçekler açıyor. Bu çiçeklerin de balımıza senfoni etkisi yaptığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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