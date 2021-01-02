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Mersin’de armut ağacı çiçek açtı

MERSİN HABERLERİ  | 02.01.2021 09:00 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Mersin’in Mut ilçesinde armut ağacı çiçek açtı.Mut’ta armut ağacının aralık ayında çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.

Mersin’de armut ağacı çiçek açtı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Mersin’in Mut ilçesinde armut ağacı çiçek açtı.
Mut’ta armut ağacının aralık ayında çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi. Bu durum hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesine bağlandı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise "Aslında armut ağacının meyve vermesi için Haziran ayını beklemek lazım. Nisan - Mayıs aylarında çiçek açar, daha sonra meyveye yatar. Haziran ayında da meyve toplamaya başlanır. Armut ağacının Kasım ve Aralık ayında çiçek açmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz" dedi.
Daha önce bölgede kış armutları dışında bu aylarda meyve veren armut görmediklerini belirten mahalle sakinleri ise tabiatın dengesinin insanlar tarafından bozulduğunu ifade ederek, “Son yıllarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları düşmeyince kış dönemine girmesi gereken bitkiler fizyolojik bozukluklar gösterebiliyor. Bu durum da bunun örneklerinden biri” şeklinde konuştu.

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