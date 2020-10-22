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Mersin’de asfalt çalışmaları devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkez Toroslar ilçesi Değnek-Atlılar Mahallesi arasındaki 6 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki farklı noktalarda durmaksızın sürdürdüğü çalışmalarla muhtar ve vatandaşların taleplerini hızla karşılıyor. Kentin birçok noktasında devam eden çalışmalara bir yenisini daha ekleyen ekipler, Toroslar ilçesi Değnek-Atlılar Mahallesi arasındaki 6 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama asfalt yapımı gerçekleştirdi. Ekipler, aynı zamanda Atlılar Mahallesinde dere geçişinde bulunan ve yoğun yağışlarda zarar gören, eski ve ihtiyacı karşılayamayan kutu menfezlerin yerine 1 ekskavatör ile 10 adet kutu menfez yerleştirme çalışması da gerçekleştirdi.
Ekipler, geçtiğimiz günlerde Hangediği-Değnek arasında 4,4 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama yol yapımını kısa süre içerisinde tamamlayarak, yolu vatandaşların hizmetine sunmuştu. Ekiplerin çalışmaları kırsal mahallelerde devam ediyor.

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