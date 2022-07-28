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Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

28.07.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duygu C. idaresindeki 33 AKJ 294 plakalı otomobil Altaylılar Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Duygu C. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Mersin Tarsus

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