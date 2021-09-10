YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı

Mersin'de bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı

10.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde sebze serasında çalışırken ayağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekeli Mahallesi'nde serasında çapa motoruyla çalışan A.G. (55) sol ayağını motora kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.G'nin bacağının koptuğunu belirledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulunduMersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

İrfan Eczanesi
Akdeniz
İrfan Eczanesi
Akdeniz
İrfan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.