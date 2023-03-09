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  4. Mersin'de baharat paketlerine gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin'de baharat paketlerine gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi

09.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tavuk baharatı paketlerine gizlenmiş 35 kilogram esrara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, Lübnan'dan Mersin Taşucu Limanı'na gelen 3 tırı takibe aldı.

Liman sahasına boş şekilde ulaşan araçların X-Ray taramasında şüpheli yoğunluklara rastlandı. Hangara alınan araçlar, narkotik dedektör köpekler eşliğinde arandı.

Ayrıntılı aramada, araçların kabin ve sandık bölümlerinde tavuk baharatı bulunan kutu ve paketlere saklanmış 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucuya el konulurken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Ticaret Bakanlığı Mersin gümrük muhafaza taşucu limanı

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