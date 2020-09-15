YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 15.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir gölette ölü balıkların bulunması üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Esenpınar Mahallesi'ndeki gölette balık ölümleri ihbarını alan Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yapıp numune aldı.

Mahalle muhtarı Musa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin durumu bildirmesi üzerine ekiplere bilgi verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır gölette balık ölümlerinin yaşanmadığını belirten Çetin, "Çok üzüldük. Balık ölümlerinin nedenini de henüz bilmiyoruz. Bu nedenle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradık ve ekipler tahlil için gerekli numuneleri aldılar. Ölümlerin sebebi tetkik sonrasında ortaya çıkacak." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mersin Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:42
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Merve Eczanesi
Mezitli
Soyhan Eczanesi
Toroslar
Şehir Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.