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Mersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı

01.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Denize atılan yapay resifler, doğayı tahrip etmeyecek yapıda üretildi"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, balık popülasyonunun artırılması için tasarlanan yapay resifler denizle buluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında her biri 1,5 ton ağırlığında olan 796 resif, denizin bir mil açığında suya bırakıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki törende yaptığı konuşmada, yapay resiflerin ilçede bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünce yapılan bilimsel araştırmaların ardından imal edildiğini söyledi.

Balıkların barınma alanlarının artırılmasının planlandığını belirten Pehlivan, "Resifler sayesinde biyolojik çeşitliliğin artırılması ve balıklar için barınma alanlarının üretilmesi hedefleniyor. Bunu yaparken de denizdeki doğal yapıyı bozmayacak şekilde bir tablo ortaya konulacak." dedi.

Vali Pehlivan, geçmişte balıkların üremesi için denize değişik materyallerin atıldığına dikkati çekerek "Denize atılan yapay resifler, doğayı tahrip etmeyecek yapıda üretildi. Denize atıldıktan sonra takibi yapılacak. Proje, balıkçılığın ve biyolojik çeşitliliğin gelişmesini, üretim kapasitesinin artmasını amaçlıyor. Projeden balıkçılarımız da memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Törene Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız da katıldı.

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