YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 28.09.2020 21:18 | Son Güncelleme

Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Eylül'de Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durdurulmuş ve içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek
Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki
ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki

Mersin Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Limon Eczanesi
Akdeniz
Sancar Eczanesi
Akdeniz
Sucuoglu Eczanesi
Akdeniz
Onur Yılmaz Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Dinçer Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.