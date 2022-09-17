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Mersin'de balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

17.09.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

MERSİN (AA) - Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçılar eve dönüyor.

Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleriyle güneş doğmadan Akdeniz'e açılan balıkçılar, Mersin açıklarında saatler süren av sonrası barınağa döndü.

Tuttukları ve teknelerindeki buzla dolu odalarda sakladıkları balıkları barınağa getiren balıkçılar, burada bekleyen toptancılara satış yapıyor.

Balıkçılardan Yalçın Sakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk gün tuttukları çeşit çeşit balıklarla geri döndüklerini söyledi.

Sakın, 4 ay aradan sonra çıktıkları denizden jumbo karides, gümüş balığı, barbun, keserbaş, mercan, halili cinsi balıklar yakaladıklarını kaydetti.

Herkese bol kazançlar dileyen Sakın, "Yaklaşık 4 aydır denizden ayrı kalmıştık yeniden denize çıkarken heyecanlandık. Ağlarımızı attık tutabildiğimiz balıklarla da ağlarımızı topladık. Geçen yıllara oranla az balık tutmamıza rağmen çok şükür rızkımızı çıkardık." diye konuştu.

Balıkçı Maris Küçük de en güzel karidesin Mersin açıklarında yetiştiğini ve ondan dolayı buraya geldiğini dile getirdi.

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