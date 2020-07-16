Mersin’de başarılı öğrenciler yaz kampına gönderildi

Akdeniz Belediyesi, kız öğrencilerin ardından bu kez de erkek öğrencileri Silifke kampına gönderdi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elvermeyen gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirme devam ediyor. Farklı liselerde okuyan başarılı 75 öğrenci, belediye binası önünde bir araya gelerek kamp hazırlıklarını yaptı. Burada gençlere önce maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Ardından otobüslere binen gençler, Silifke’de bulunan Kapızlı yaz kampına doğru hareket etti.

“Sırada, ailelerimizi yaz kampına göndermek var”

“Göreve geldiğimizde verdiğimiz bir sözümüzü yerine getiriyor, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize, başta eğitim olmak üzere, farklı alanlarda fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz” diyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “İşte o sözümüzü yerine getiriyor, derslerinde başarılı gençlerimizi ücretsiz yaz kampıyla ödüllendiriyoruz. Zira bu gençlerimizin kimisi sınavlara hazırlandı, kimisi gidemedi, hatta bazısı pandemi nedeniyle sokağa çıkamadı.

Gençlerimiz, gidecekleri kampta gönüllerince eğlenip denize girebilecekler, ayrıca eğitici ve öğretici etkinliklere katılacaklar. Gençlerimiz, birbirleriyle kaynaşıp yeni dostluk ve arkadaşlıklar da kuracaklar. Gençlerimizi çok önemsiyor, onların yarınları için projeler üretmeyi görev biliyoruz. Hepsine iyi eğlenceler diliyorum. Ayrıca önümüzdeki aylar içinde de 60 yaşını aşmış, mahallesinden hiç çıkmamış 200 ailemizi de kampa uğurlamayı planlıyoruz” dedi.

