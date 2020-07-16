YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de başarılı öğrenciler yaz kampına gönderildi

Mersin’de başarılı öğrenciler yaz kampına gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 16.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, kız öğrencilerin ardından bu kez de erkek öğrencileri Silifke kampına gönderdi.Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elvermeyen gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirme devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, kız öğrencilerin ardından bu kez de erkek öğrencileri Silifke kampına gönderdi.
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elvermeyen gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirme devam ediyor. Farklı liselerde okuyan başarılı 75 öğrenci, belediye binası önünde bir araya gelerek kamp hazırlıklarını yaptı. Burada gençlere önce maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Ardından otobüslere binen gençler, Silifke’de bulunan Kapızlı yaz kampına doğru hareket etti.
“Sırada, ailelerimizi yaz kampına göndermek var”
“Göreve geldiğimizde verdiğimiz bir sözümüzü yerine getiriyor, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize, başta eğitim olmak üzere, farklı alanlarda fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz” diyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “İşte o sözümüzü yerine getiriyor, derslerinde başarılı gençlerimizi ücretsiz yaz kampıyla ödüllendiriyoruz. Zira bu gençlerimizin kimisi sınavlara hazırlandı, kimisi gidemedi, hatta bazısı pandemi nedeniyle sokağa çıkamadı.
Gençlerimiz, gidecekleri kampta gönüllerince eğlenip denize girebilecekler, ayrıca eğitici ve öğretici etkinliklere katılacaklar. Gençlerimiz, birbirleriyle kaynaşıp yeni dostluk ve arkadaşlıklar da kuracaklar. Gençlerimizi çok önemsiyor, onların yarınları için projeler üretmeyi görev biliyoruz. Hepsine iyi eğlenceler diliyorum. Ayrıca önümüzdeki aylar içinde de 60 yaşını aşmış, mahallesinden hiç çıkmamış 200 ailemizi de kampa uğurlamayı planlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Neşe Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.