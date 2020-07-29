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Mersin’de bayramda 61 noktada konser düzenlenecek

MERSİN HABERLERİ  | 29.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı süresince Tarsus’tan Anamur’a kadar 61 noktada konser düzenleneceği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran’dan bu yana düzenlenen konserler, Kurban Bayramı’nda 61 noktada gerçekleştirilecek.

Mersin’de bayramda 61 noktada konser düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı süresince Tarsus’tan Anamur’a kadar 61 noktada konser düzenleneceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran’dan bu yana düzenlenen konserler, Kurban Bayramı’nda 61 noktada gerçekleştirilecek. Konserler, arife günü başlayacak ve bayram boyunca sürecek. 30 Temmuz’da Erdemli’de 4, Silifke’de 2, Yenişehir ve Çamlıyayla’da birer noktada, 31 Temmuz bayramın ilk günü Silifke’de 4, Erdemli’de 3, Yenişehir, Akdeniz ve Çamlıyayla’da birer noktada, 1 Ağustos’ta Silifke’de 4, Erdemli’de 2, Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus’ta birer noktada, 2 Ağustos bayramın 3. günü Erdemli’de 4, Silifke’de 2, Yenişehir, Anamur, Akdeniz, Tarsus ve Toroslar’da birer noktada, 3 Ağustos bayramın 4. günü ise Silifke’de 4, Erdemli’de 3, Yenişehir, Akdeniz ve Tarsus’ta birer noktada konserler düzenlenecek.
Akustik konserler ise Kültür Park’ta iki ayrı noktada Kurban Bayramı boyunca Mersinlilere müzik dolu bir bayram yaşatacak. Pop, rock, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve fantezi müzik alanlarında düzenlenecek konserler, saat 21.00’de başlayacak. Konserlerin yapılacağı yerler, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Mersin’de bayramda 61 noktada konser düzenlenecek

Mersin’de bayramda 61 noktada konser düzenlenecek

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