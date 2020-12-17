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Mersin'de bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyarete kapatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 17.12.2020 11:09 | Son Güncelleme

Mersin'de bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyarete kapatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı hayvanat bahçesi ve barınakların 6 Ocak'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Tarsus Doğa Park ile Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki hayvan bakımevleri, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanların fiziki şartlarının iyileştirileceği kaydedildi.

Tarsus Doğa Park ve iki ilçedeki hayvan bakımevi, 6 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı olacak.

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