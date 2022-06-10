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Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

10.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait D.Y. yönetimindeki 33 AHG 979 plakalı otobüs, Atakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uslu'ya (46) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Uslu'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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