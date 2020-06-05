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Mersin’de belediye personeli doğada çöp topladı

MERSİN HABERLERİ  | 05.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli teknik ve büro hizmetlerini yürüten personel, Silifke Akyar piknik alanında ve Erdemli’de bulunan Lamas Çayı yanında çöp topladı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1972 yılından bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personelleri çevre adına farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli teknik ve büro hizmetlerini yürüten personel, Silifke Akyar piknik alanında ve Erdemli’de bulunan Lamas Çayı yanında çöp topladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1972 yılından bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personelleri çevre adına farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Vatandaşların piknik yapmak ve zaman geçirmek için en çok tercih ettiği iki yeri belirleyen ekipler, dakikalar içinde poşetler dolusu atık topladı.
“Yapacağımız şey, iki kelimeden oluşuyor, biri bilinç, diğeri duyarlılık”
Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sadık Eker, etkinliğin farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, “Temizlediğimiz yerler yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği yerler. Bilinç oluşturmak istedik. Son zamanlarda yaşadığımız pandemi ile sağlığın, temizliğin önemini öğrendik. Çevre konusunda bilinç ve duyarlılık önemli. Çocuklarımıza iyi bir çevre ve dünya bırakmak istiyorsak bilinçli olmamız gerekiyor. Daha duyarlı olarak çevremize katkı sağlayabiliriz. Etkinlik esnasında en sık karşılaştığımız çöp türü, tek kullanımlık plastiklerdi. Bunlar yüzyıllarca doğayı kirletiyor. Vatandaşlarımız bunları kullandıktan sonra imkanları varsa geri dönüşüme atsınlar, yoksa çöp kutusuna atsınlar. Yere atılan çöpler bir şekilde denize ulaşıyor, ormanda kalıyor ve doğayı kirletiyor. Yapacağımız şey çok basit. Yapacağımız şey, iki kelimeden oluşuyor; biri bilinç diğeri duyarlılık" dedi.
Mersin denizini karadan kaynaklı çöpler kirletiyor
Tek kullanımlık plastiklerin ve pet şişelerin kullanımının yaygınlaşması ile çevre kirliliğine neden olan atıkların önemli bir bölümünü plastikler oluşturuyor. Dünyada her yıl okyanuslara 8-10 milyon ton plastik atık bırakıldığı tahmin ediliyor. Mersin’de de denizde oluşan kirliliğin tamamına yakınını karadan kaynaklı çöpler oluşturuyor. Yerlere atılan çöpler, rüzgar ve yağmur etkisiyle yağmur kanalları ve akarsular tarafından denizlere taşınarak deniz kirliliğine yol açıyor.

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İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abay Eczanesi
Merkez
Akgül Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
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