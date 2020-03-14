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Mersin’de belediyeler korona virüse karşı ortak kriz merkezi oluşturuyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı (Covid-19) yürütülecek önlemler kapsamında, ilçe belediyeleri ile ortak kriz merkezi oluşturacak.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, korona virüse karşı alınan önlemleri artırmak ve bu kapsamda ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çalışmak için Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile birlikte, ilçe belediye temsilcileriyle bir araya geldi.Mersin’de korona virüse karşı maksimum düzeyde önlem almak, dezenfekte çalışmalarını artırmak ve virüsle ilgili eğitim seminerlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm ilçe belediyelerinin korona virüse karşı aldığı önlemlerin koordinasyon halinde yürütülmesinin yolları konuşuldu.“Yöntemimiz belli, kriz merkezi oluşturuyoruz”Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Genel Sekreter Vekili Tok, korona virüse karşı birlikte hareket etmenin ve bu anlamda bir güç oluşturmanın önemini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı (Covid-19) yürütülecek önlemler kapsamında, ilçe belediyeleri ile ortak kriz merkezi oluşturacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, korona virüse karşı alınan önlemleri artırmak ve bu kapsamda ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çalışmak için Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile birlikte, ilçe belediye temsilcileriyle bir araya geldi.
Mersin’de korona virüse karşı maksimum düzeyde önlem almak, dezenfekte çalışmalarını artırmak ve virüsle ilgili eğitim seminerlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm ilçe belediyelerinin korona virüse karşı aldığı önlemlerin koordinasyon halinde yürütülmesinin yolları konuşuldu.

“Yöntemimiz belli, kriz merkezi oluşturuyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Genel Sekreter Vekili Tok, korona virüse karşı birlikte hareket etmenin ve bu anlamda bir güç oluşturmanın önemini vurguladı. Tok, “Bu işi uygulayacak olanlar bu masanın etrafındaki arkadaşlar. Merkezde, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızda bir kriz masası oluşturalım. Tüm bilgilerin hepsi burada toplansın ve buradan yönlendirme yapılsın. Daha sonra da eğitim programlarına geçelim. Önemli ama panik yapılmaması gereken bir konu. Yöntemimiz belli, merkezde bir kriz merkezi oluşturuyoruz. İlçelerimizde birer kriz merkezi oluşturuluyor. İlçelerimiz aynı zamanda buradaki merkezle de bağlantı kurabilecek” dedi.

Önlemler koordineli yürütülecek
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamı, sorumluluk alanları içinde yer alan bölgelerde önemli tedbirler alarak dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmaların gücünün artırılması ve yurttaşların virüs tehdidi altına girmemesi için Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe belediyeleri ile bir araya gelerek iletişimin kesintisiz olarak sağlanacağı kriz merkezi oluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulacak olan kriz merkezi, diğer ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde korona virüse karşı çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin yetkili kişilerine de uzmanlar tarafından eğitim verilecek.

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