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Mersin’de belediyeler ortak temizlik çalışması gerçekleştirdi

24.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli Belediyesinin, temiz bir Mersin için bir kez daha ele ele vererek, Eski Mezitli Mahallesi’nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdikleri bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, Mezitli Mezarlığının da yer aldığı ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu 18.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli Belediyesinin, temiz bir Mersin için bir kez daha ele ele vererek, Eski Mezitli Mahallesi’nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdikleri bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, Mezitli Mezarlığının da yer aldığı ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu 18. ve 32. caddelerde çalışma yürüttü. Arazöz ile caddeler yıkandı, süpürge araçlarıyla sokaklar süpürüldü.
Büyükşehir Belediyesinin, Mezitli Belediyesi ile gerçekleştirdiği ortak temizlik çalışması sayesinde vatandaşlar, hafta başında tertemiz sokaklar ve caddelerle karşılaşacak. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Mezitli Belediyesinin temizlik ekiplerinden oluşan kadın ve erkek personeller el ele vererek caddeleri yıkadı, sokakları süpürdü. Mezitli Mezarlığının bulunduğu bölgedeki kaldırımlar temizlendi, yaprak üfleme makinesiyle birikintiler kaldırıldı.
“Başkanlarımız Mersin’e değer katıyorlar, teşekkür ederim”
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Ali Doğaner, gerçekleştirilen özverili temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ederek, “Özveriyle çalıştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanlarımız Mersin’e değer katıyorlar, teşekkür ederim” dedi.
“Hep birlikte el ele verelim kenti mis gibi bir hale getirelim”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünde temizlik şefi olarak görev yapan Danyal Güngör, işbirliği ile yürütülen temizlik çalışmasıyla ilgili olarak, “Hep birlikte el ele verelim kenti mis gibi bir hale getirelim, yaşanılabilir bir kent haline getirelim diye ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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