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Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

11.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mut ilçesinde, lezzeti, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan beyaz incir hasat ediliyor.

Dereköy Mahallesi'ndeki bahçelerde, olgunlaşan incirlerin hasadı için çiftçiler bahçelerin yolunu tuttu.

Ağaçlardan toplanarak özenle kasalara yerleştirilen incirler, kamyonetlerle ilçe haline gönderildi.

Kaymakam İhsan Ayrancı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, hasatta bir araya geldikleri çiftçilere iyi bir sezon diledi.

Kaymakam Ayrancı, AA muhabirine, ilçede 5 bin dönüm arazide 7 bin tona yakın incir yetiştirildiğini söyledi.

Ürünün ilçe çiftçisine ekonomik bakımdan önemli katkı sağladığını belirten Ayrancı, "İçinde bulunduğumuz coğrafya gerçekten birçok fırsatları barındıran, ortaya çıkarılmayı bekleyen çok ciddi potansiyelleri olan bir coğrafya. Bunun için çiftçimizle el birliği ederek hep birlikte çalışacağız." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da inciri hem iç piyasada hem de yurt dışında değerlendirdiklerini ifade etti.

Mahalle muhtarı ve üretici Bülent Yüksel, lezzeti, aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen incirin kilogramının 70-80 liradan satıldığını söyledi.

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