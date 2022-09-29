Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının kocası H.T'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz