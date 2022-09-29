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Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

29.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının kocası gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının kocası H.T'yi gözaltına aldı.

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Mersin Toroslar kadın

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