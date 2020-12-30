Mersin'de bina inşaatında kumar oynayan 15 kişiye 68 bin 775 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek inşaat halindeki binada kumar oynayan 15 kişiye 68 bin 775 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Malaklar Mahallesi'nde inşaat halindeki binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye 68 bin 775 lira ceza uygulandı.

Binada yapılan aramalarda, kumar oyununda kullanılan çok sayıda nakit para, iskambil kağıdı ve hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İnşaat halindeki bina belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

