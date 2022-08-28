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Mersin'de bir kişi sokakta ölü bulundu

28.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi sokakta ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.

Doğancı Mahallesi'ndeki sokakta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin İlhan'a ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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