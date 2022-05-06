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Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

06.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta dün çıkan kavgada Serkan Aburşu'yu (18) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan P.M'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta çıkan kavgada bıçaklanan Aburşu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

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