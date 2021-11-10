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Mersin'de bir kişiyi 4 gün alıkoydukları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

10.11.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişiyi 4 gün alıkoydukları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kişiyi 4 gün boyunca iş yerinde zorla alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan ikisi, ev hapsiyle cezalandırılırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, A.Ö'nün bir iş yerinde zorla alıkoyulduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, adresini belirlediği iş yerine düzenledikleri operasyonda A.Ö'yü kurtardı.

Burada A.Ö. şüphelilerden H.K. ve D.K'ye borcu olduğundan dolayı iş yerlerine geldiğini, burada H.K'nin talimatıyla elleri ve kollarının bağlandığını, 4 gün boyunca 8 kişinin kendisini zorla alıkoyduğunu iddia ederek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada iki pompalı tüfek, 7 kartuş, silah, 8 fişek, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan ikisi nöbetçi hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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