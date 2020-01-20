YURTHABER
  4. Mersin’de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 20.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan bir otomobildeki 2 şahsın üzerinde 117 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Tarsus ilçesi Adana-Mersin Otoyolu batı gişelerinde takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Mersin’de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan bir otomobildeki 2 şahsın üzerinde 117 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Tarsus ilçesi Adana-Mersin Otoyolu batı gişelerinde takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, araç içerisindeki 2 şahıstan birinin üzerinde 117 adet extacy hap ile aracın sağ ön tarafında esrar içiminde kullanılan ve ’kova’ tabir edilen 0.5 litre şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Mersin’deki kadınlar belediye hizmetlerine gönüllü olduMersin’deki kadınlar belediye hizmetlerine gönüllü oldu
Sanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldıSanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Mersin Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Aysun Eczanesi
Merkez
Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Onur Yılmaz Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti

Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti

MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA yazılımını güncelledi

MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA yazılımını güncelledi

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.