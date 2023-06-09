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Mersin'de bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

09.06.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Akkoç'un kullandığı 45 ZB 5166 plakalı tır, Pozantı-Tarsus Otoyolu Karakütük mevkisinde aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BS 5166 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Akkoç'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Akkoç'un cenazesi bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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