Mersin'de bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, denizdeki temizlik çalışmaları sırasında bitkin bulunan caretta caretta, tedavisi için koruma altına alındı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı çevresinde temizlik yaptıkları sırada bitkin deniz kaplumbağasını fark etti.
Tekneye alınan caretta caretta, tedavisi için Mezitli ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine götürüldü.
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