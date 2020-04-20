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Mersin'de bozayı yavrularının güneşli hava keyfi

MERSİN HABERLERİ  | 20.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Mersin'de bozayı yavrularının güneşli hava keyfi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki bozayı, güneşli havanın tadını oynayarak çıkardı.

Parkta kalan "Pakoş" isimli 11 yaşındaki anne ile "Ayıcan" isimli 14 yaşındaki babanın yaklaşık 3 ay önce doğan sevimli yavruları "Fıstık" ve "Doğa" için parkta özel alan oluşturuldu.

Hem güvenlikleri hem de sağlıkları için bir süreliğine anne ve babalarından ayrılan sevimli ayılar, et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programıyla büyütülüyor.

Tarsus Doğa Parkı veterinerlerinin yakından ilgilendiği "Fıstık" ve Doğa", güneşin tadını çimler, kayalıklar ve rampalarla süslenen alanlarında oyun oynayarak çıkarıyor.

Birbirlerinden hiç ayrılmayan kardeş ayılar, günün yorgunluğunu ise birlikte uyuyarak atıyor.

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