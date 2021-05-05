Mersin'de caddede yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlılardan biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 3 zanlıdan biri yakalandı.

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde P.B. adlı kadının arkasından yaklaşan motosikletli 3 kişi, kapkaç yöntemiyle çantayı alarak uzaklaştı.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden B.B'yi (17) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, diğer iki şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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