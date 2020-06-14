YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi açıldı

Mersin’de Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini geçen yıl kent merkezinde hizmete kazandırdığı Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi Tarsus ilçesinde açıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sürdürdüğü çalışmayla Çamaşır Kafe’nin ilk şubesi, Mersin Üniversitesi’nin girişinde geçen yıl hizmete girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini geçen yıl kent merkezinde hizmete kazandırdığı Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi Tarsus ilçesinde açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sürdürdüğü çalışmayla Çamaşır Kafe’nin ilk şubesi, Mersin Üniversitesi’nin girişinde geçen yıl hizmete girdi. Deterjandan çamaşır yıkama-kurutmaya, sıcak içeceklerden kütüphaneye kadar tamamen ücretsiz sunulan hizmetler, üniversite öğrencileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. ’Çamaşırhane’ yerine sosyal alanları genişletilmiş bir ’Çamaşır Kafe’ biçiminde sunulan hizmet, ülke genelinde de büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hizmete kazandırdığı Çamaşır Kafe, sınırları içerisinde 4 üniversite bulunan öğrenci kenti Mersin’de, gençlerin önemli bir ihtiyacını karşıladı. Piyasada 30 TL karşılığında yıkanan bir makine dolusu çamaşır, ücretsiz sunulan hizmetle, bir öğrencinin cebinde yıllık ortalama 2 bin 500 TL tasarruf sağlandı.
Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi Tarsus’ta açıldı
Planlı çalışmalarına salgın sürecinde ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tarsus Üniversitesi’ne yakın bir lokasyonda açılması planlanan Tarsus Çamaşır Kafe’yi kısa bir sürede hazır hale getirildi. 24 kişi kapasiteli kapalı sosyal alana sahip Çamaşır Kafe, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde üniversitelilerin hizmetine girecek. Üniversiteliler, yalnızca öğrenci kimlikleriyle Çamaşır Kafe’nin tüm imkanlarından ücretsiz faydalanabilecek.
Çamaşır Kafe’nin Tarsus’taki ikinci şubesine, 4 çamaşır makinesi ve 4 kurutma makinesi kuruldu. Mekan, modern ve renkli bir konseptte dizayn edildi. Giriş-çıkışlar ve tuvaletler engelli bireylere uygun şekilde tasarlandı. Ücretsiz wi-fi ağı ve sıcak içecek sunumu için servis tezgahı kuruldu. Kullanıma hazır hale gelen Tarsus Çamaşır Kafe’ye nitelikli eserlerin yer alacağı mini bir kütüphane de kazandırılacak.
“Çamaşır Kafe öğretim yılı başlangıcıyla aktif hale gelmiş olacak”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, ilk Çamaşır Kafe ile öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Çamaşır Kafe hizmetini, Tarsus Üniversitesi’ne de ev sahipliği yapan Tarsus ilçesinde sürdürdüklerini belirten Sarıkaya, “Çamaşır Kafe’ler üniversite öğrencilerimiz için çok önem arz ediyor. Ailesi il dışında olan öğrencilerimize ekonomik olarak büyük katkıda bulunuyor. Tabi burada sadece çamaşır yıkanmıyor. Öğrencimiz buradan çay alıp satranç oynayabiliyor, sınava hazırlanabiliyor, vaktini değerlendirebiliyor. Tarsus’taki Çamaşır Kafe de 2020-2021 öğretim yılı başlangıcıyla beraber aktif hale gelmiş olacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Mersin Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Babil Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ercik, Ramazan Bayramını kutladı

Ercik, Ramazan Bayramını kutladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.