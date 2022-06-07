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Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

07.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

MERSİN (AA) - Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla kedi yavrusunu kurtardı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini çalışmasından dolayı alkışladı.

Yavru kedi, çatıdan indirildikten sonra bölgeden uzaklaştı.

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