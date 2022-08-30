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Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

30.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Ramazan Ağsar için Çağlayan Mahallesi'ndeki Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Ş.A. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle yakınlarına ateş etti. Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada Ş.A'nın da arasında yer aldığı 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 6 kişiden 3'ü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ş.A'nın arasında olduğu 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, hastanedeki yaralı şüphelilerin de tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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Mersin Tarsus mezarlık tören

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