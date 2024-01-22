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Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı

AA AA
22.01.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 15 zanlının yurt dışından gümrük kaçağı telefon getirip iş yerlerinde sattıkları belirlendi.

Günün erken saatlerinde dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyona 170 polis katıldı.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların kullandığı telefonlara el konuldu.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Gözaltı Mersin Tarsus cep telefonu kaçakçılık operasyon

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