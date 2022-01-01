Mersin'de çevre gönüllüleri yeni yılın ilk gününde denize girdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup çevre gönüllüsü, kuraklığa dikkati çekmek için yeni yılın ilk gününü yüzerek geçirdi.

Turkuaz adlı çevre gönüllülerinden oluşan grup, geleneksel olarak düzenlediği yılın ilk gününde yüzme etkinliğini 2022'de de sürdürdü.

İlçe sahilinde toplanan gönüllüler, kuraklığa ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için denize girdi.

Grup lideri doktor Bahadırhan Karakoç, gazetecilere, yılın ilk gününde yüzme etkinliğini 8 yıldır devam ettirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de etkinliğe katılanlara çorba ikram etti.



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