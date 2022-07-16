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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

16.07.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Mersin müdahale orman işletme müdürlüğü

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