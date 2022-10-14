Mersin'de ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

M.Y. (74) iradesindeki 33 LD 993 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Türkeş ile Hoca Ahmet Yesevi bulvarlarının kesiştiği kavşakta, S.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen ciple çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü M.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı cip sürücüsü S.A. ise Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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