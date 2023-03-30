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Mersin’de çocuk oyun gruplarına çirkin saldırı

30.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’nde bulunan Özgürlük Parkındaki çocuk oyun grupları, gece saatlerinde ateşe verildi. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarıyla yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangından sonra parktaki oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“KENTİMİZİ, YAŞAM ALANIMIZI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Hiç merak etmeyin çocuklar, en kısa zamanda yeni oyun grubumuzu parkımıza yerleştireceğiz. Özgürlük Parkımızda çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği oyun grubumuz maalesef kendini bilmez şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları diliyorum. Kentimizi, yaşam alanımızı korumak hepimizin sorumluluğu” İfadelerini kullandı.

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