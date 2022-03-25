Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında, 29-31 Mart'ta düzenlenecek şenlikte sahne gösterileri, eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarışlar, oyunlar ve yüz boyama gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklar için eğlence ve oyun dolu bir etkinliğe daha imza atacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna katkı sunmak istiyoruz. Çocuklarıyla güzel saatler, keyifli ve unutamayacakları anlar yaşamaları için bütün ailelerimizi ücretsiz düzenleyeceğimiz şenliğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

