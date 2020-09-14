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Mersin’de Covid-19 çağrı merkezi hizmete girdi

MERSİN HABERLERİ  | 14.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında koordinasyonu sağlamak, virüs tanısı alan ve evde izole olan hastalar ile semptom görülen vatandaşlara danışmanlık yapmak amacıyla kurulan çağrı merkezi hizmet vermeye başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

Mersin’de Covid-19 çağrı merkezi hizmete girdi

Mersin’de korona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında koordinasyonu sağlamak, virüs tanısı alan ve evde izole olan hastalar ile semptom görülen vatandaşlara danışmanlık yapmak amacıyla kurulan çağrı merkezi hizmet vermeye başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, virüsle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek "Covid-19 çağrı merkezini kurmamızın temel amacı vatandaşlarımıza bu alanda danışmanlık yapmak, sorularına cevap vermek ve sahada görevli ekiplerimizin koordinasyonu tek merkezden sağlamak. İlk etapta 20 kişilik hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan çağrı merkezimiz 7/24 esasına göre hizmet verecek. Merkezde görevli personel danışmanlık yapmanın yanı sıra tanı alan vatandaşlarımızın takibini yapacak. Hastalığın seyrine göre filyasyon ekiplerimize durumu aktararak gerek görülenler evlerinde ziyaret edilecek. Aynı zamanda belirti gösteren vatandaşlarımızın kayıtları oluşturularak hızlı bir şekilde filyasyon ekiplerimize aktarılacak ve bulaşma riski en aza indirilecek. Vatandaşlarımız hastalıkla ilgili bilgi almak, sorularına cevap bulmak ve taleplerinin il düzeyinde karşılanması için 0324 223 71 81 numaralı Covid-19 çağrı merkezimizi her zaman arayabilirler” dedi.

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