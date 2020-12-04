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Mersin’de Cuma namazı çıkışı maske dağıtıldı

MERSİN HABERLERİ  | 04.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara maske dağıttı.Korona virüse karşı tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de Cuma namazı çıkışı maske dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara maske dağıttı.
Korona virüse karşı tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir ve Akdeniz’de bulunan Muğdat, Ulu, Müftü, Hal ve Hazreti Hamza camileri önlerine stant kuran Büyükşehir ekipleri, Cuma namazı sonrası vatandaşlara maske dağıtımında bulundu.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda da vatandaşları uyaran ekipler, toplam 5 bin 200 adet maskeyi vatandaşlara ulaştırdı.

Mersin’de Cuma namazı çıkışı maske dağıtıldı

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Mersin Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Toros Eczanesi
Akdeniz
Aktaş Eczanesi
Mezitli
Sahil Eczanesi
Mezitli
Siteler Eczanesi
Toroslar
Yıldızeli Eczanesi
Toroslar
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