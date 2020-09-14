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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 14.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'ın kentte faaliyetlerine devam eden mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K. ve E.A. ile Bitlis'teki A.B. yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. gözetim altına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplarla dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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