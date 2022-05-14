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Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrolle salıverildi

14.05.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrolle salıverildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'a üye oldukları ve finansman sağladıkları iddiasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 12 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına almıştı. Şüphelilerden biri dün işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmış, diğerleri adliyeye sevk edilmişti.

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