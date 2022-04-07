Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mart'ta DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağlayanlara yönelik soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Mersin merkez ile Anamur ve Tarsus ilçelerinde 24 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

