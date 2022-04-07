YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

07.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mart'ta DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağlayanlara yönelik soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Mersin merkez ile Anamur ve Tarsus ilçelerinde 24 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Diyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandıDiyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldüMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Mersin DEAŞ

Mersin Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:25
Akşam
19:15
Yatsı
20:32
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.