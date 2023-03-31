YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de DEAŞ’a operasyon: 8 gözaltı kararı

Mersin’de DEAŞ’a operasyon: 8 gözaltı kararı

31.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.

Mersin’de DEAŞ’a operasyon: 8 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye’den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye’ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de 110 bin makaron ele geçirdiMersin'de 110 bin makaron ele geçirdi
Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulunduSamsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyorDepremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:09
Yatsı
20:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Halk eczanesi
Tarsus
Düriye eczanesi
Tarsus
Banu eczanesi
Akdeniz
Cadde eczanesi
Yenisehir
Zafer eczanesi
Erdemli
Deva eczanesi
Aydincik
Fakülte eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.