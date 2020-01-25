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Mersin'de denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.

Deniz polisi, botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.

Çalışmaları, kıyıya kurulan çadırdan takip eden Avcı'nın ailesinin endişeli bekleyişi de sürüyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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Bekçi kayıp bekçi Mersin Tarsus

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