YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları 26 gündür devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, bölgedeki Berdan ve Seyhan Nehri'nin birleştiği alanda su altından tarama yaptı.

Diğer ekipler de arama faaliyetlerine kıyı ve sazlık alanlarda yaptıkları aramalarla destek verdi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi kayıp bekçi Mersin Tarsus

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Mersin Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:33
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Lotus Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.