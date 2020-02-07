Mersin'de denizde kaybolan bekçi 27 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar 27 gündür sürüyor.

Polis ekipleri, bölgedeki Berdan ve Seyhan Nehri'nin birleştiği noktada su altında tarama yaptı.

Denizde de çalışmalarını devam ettiren su altı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle açıktaki aramalara ara vermek zorunda kaldı.

Diğer ekipler de kıyı ve sazlık alanlarda arama yaparak çalışmalara destek verdi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

