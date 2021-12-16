Mersin’de denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

E.A. yönetimindeki 33 UY 263 plakalı otomobil, Ayaş Mahallesi D-400 kara yolu Merdivenli Kuyu Plajı mevkisinde korkulukları aşıp yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düştü.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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