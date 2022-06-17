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Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

17.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu.

Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi.

Keskin'in suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

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