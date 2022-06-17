Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu.

Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi.

Keskin'in suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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