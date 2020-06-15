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Mersin'de dereye düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

MERSİN HABERLERİ  | 15.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Mersin'de dereye düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü derenin kayalık bölümünde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sorgun Mahallesi'nde bir çiftçiye ait "Karabaş" adlı köpek, 10 metre yükseklikten Sorgun Deresi'nin kayalık bölümüne düştü.

Köpeğini bulunduğu yerden çıkaramayan çiftçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Köpek, bölgeye giden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Dereden çıkarılan köpek, itfaiye ekibiyle bir süre oynadı.

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